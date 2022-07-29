Süper Kupa finali öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu
Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörler Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. İk teknik adam da tek düşüncelerinin kupayı kazanmak olduğunu belirtti. İşte o sözler...
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