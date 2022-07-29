Trabzonspor Sivasspor maçı için İstanbul'da
2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililer İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...(TS SPOR HABERLERİ)
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