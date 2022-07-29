Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye zamanı
Süper Kupa Final maçında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Kupanın olduğu her yer de heyecan vardır. Geçen sezonun iki kupasını kazanmış takım karşı karşıya gelecek. Yeni bir hikaye yazabilmek için Trabzonspor adına oldukça önemli. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Umarım bunun karşılığını alırız. Sivasspor'a da başarılar diliyorum." dedi. (TS SPOR HABERLERİ)
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