Rıza Çalımbay'dan Süper Kupa sözleri! "İyi hazırlandık"
Turkcell Süper Kupa Finali maçında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay maç öncesinde konuştu. Çalımbay, "İyi hazırlandık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
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