TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Stoper transferi yapılacak mı? İşte Fırtına'nın transfer harekatında son durum
Trabzonspor'da transfer gelişmeleri sürüyor. Bordo mavili ekipte gözler savunmaya yapılacak olan takviyeye çevirdi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Karadeniz Fırtınası'nın transfer harekatındaki son durumunu paylaştı. İşte ayrıntılar...
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