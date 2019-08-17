17 Ağustos 2019, Cumartesi

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Trabzonspor sezonu İstanbul'da açıyor

UEFA Avrupa​ Ligi'nde play-off turuna yükselen ​Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar saat 21.45'te ​Kasımpaşa'ya konuk olacak.
17.08.2019

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