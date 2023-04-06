Trabzonspor Sergen Yalçın'la görüşme masasında!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Orhan Ak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın'la bu akşam görüşme gerçekleştirecek. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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