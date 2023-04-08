Erman Toroğlu Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Bir şeylere karar verilmesi lazım"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un bu durumda olması kolay değil. Bir şeylere karar verilmesi lazım. İlla şampiyon olmak şart değil. Kavga eden bir takım sahada olmalı. Ona göre de bir teknik direktör bulunmalı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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