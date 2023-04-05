Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası flaş yorum!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragaücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Mücadelenin ardından A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirmelerde bulundu. TS SPOR HABERLERİ
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