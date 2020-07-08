08 Temmuz 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor şampiyonluk aşkına
Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Şampiyonluk iddiasını sürdüren bordo-mavililer, deplasmanda Galatasaray karşısında elde ettiği 3 puanla büyük bir moral bulmuştu. Sarı-kırmızılı takım karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda zorlu haftayı geride bırakan Karadeniz ekibi, Antalyaspor engelini de kayıpsız geçerek iddiasını sürdürmek istiyor.
08.07.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Hamza Hamzaoğlu: Bu akşam iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum
- Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Emre böyleyse diğerleri..."
- Emre Bol: "Fenerbahçe, Ligi Galatasaray'ın Üstünde Bitirebilir" / Artı Futbol / 06.07.2020
- Clichy topa elle müdahale etti mi? Erman Toroğlu açıkladı!
- Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Emre böyleyse diğerleri..."
- Clichy topa elle müdahale etti mi? Erman Toroğlu açıkladı!
- Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
- Emre Bol: "Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'dan Daha İyi Teknik Direktör Değilse Adımı Değiştiririm"
- Erman Toroğlu: "Hasan Ali Kaldırım'ı Fenerbahçe'den Hayatta Göndermem" / Takım Oyunu / 07.07.2020
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı