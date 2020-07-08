Trabzonspor ile Antalyaspor 48. kez

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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