08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Trabzonspor ile Antalyaspor 48. kez
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
08.07.2020
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