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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir farkı

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Çimşir döneminde maç başına 2.23 puan ortalamasıyla oynadı.
07.07.2020
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