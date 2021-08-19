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Trabzonspor Roma maçında Nwakaeme inanılmaz bir gol kaçırdı | Son dakika spor haberleri...

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk etti. Bordo-mavililer 68. dakikada Nwakaeme ile öne geçme şansını değerlendiremedi. İşte o pozisyon...
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