TRABZONSPOR - MONACO CANLI İZLE | Trabzonspor - Monaco maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
Trabzonspor - Monaco CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında temsilcimiz Trabzonspor, evinde Monaco'yu konuk ediyor. Zorlu mücadele 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Akyazı Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Monaco maçını CANLI izle...
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