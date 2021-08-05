Trabzonspor Molde maçının ardından Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Molde ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda konuştu. Avcı, "Çok iyi yoldayız. Bunun mesajını verdik. 45-60 arası çocuklar her şeyi denedi. Skor 3-3 bitti ama olumlu anlamda cebimize koyacağımız çok şey var. Savunma anlamında teknik olarak çalışacağız." dedi. (TS spor haberleri)

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