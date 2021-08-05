Trabzonspor Molde maçının ardından Nwakaeme: Teknik kapasitesi yüksek takımız

Trabzonspor Molde maçının ardından Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nwakaeme, "İstediğimiz bu değildi. Ama yine de arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Bir sonraki maça hazırlanacağız artık. Önde iyi oyuncularımız var ama hem arkada hem kalede iyi oyunculardan oluşan takımımız var. Takım arkadaşlarımızın teknik kapasitesi yüksek olması nedeniyle önde fırsat daha çok buluyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece yapmak istediğimiz bu yolda devam etmek” dedi.

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