06 Ağustos 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor Molde maçının ardından Nwakaeme: Teknik kapasitesi yüksek takımız

Trabzonspor Molde maçının ardından Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nwakaeme, "İstediğimiz bu değildi. Ama yine de arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Bir sonraki maça hazırlanacağız artık. Önde iyi oyuncularımız var ama hem arkada hem kalede iyi oyunculardan oluşan takımımız var. Takım arkadaşlarımızın teknik kapasitesi yüksek olması nedeniyle önde fırsat daha çok buluyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece yapmak istediğimiz bu yolda devam etmek” dedi.
05.08.2021
ABONE OL

DİĞER
Trabzonspor 3-3 Molde MAÇ ÖZETİ Trabzonspor 3-3 Molde (MAÇ ÖZETİ) 05.08.2021
Nwakaeme: Teknik kapasitesi yüksek takımız Nwakaeme: Teknik kapasitesi yüksek takımız 05.08.2021
Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız 05.08.2021
Vitor Hugo’dan maç yorumu! Vitor Hugo'dan maç yorumu! 05.08.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bakasetas Trabzonspor - Molde maçında penaltı kaçırdı! İşte o anlar Bakasetas Trabzonspor - Molde maçında penaltı kaçırdı! İşte o anlar 05.08.2021
GOL | Trabzonspor 3-3 Molde GOL | Trabzonspor 3-3 Molde 05.08.2021
GOL | Trabzonspor 3-2 Molde GOL | Trabzonspor 3-2 Molde 05.08.2021
GOL | Trabzonspor 2-2 Molde GOL | Trabzonspor 2-2 Molde 05.08.2021
GOL | Trabzonspor 2-1 Molde GOL | Trabzonspor 2-1 Molde 05.08.2021
Gervinho karşı karşıya kaçırdı! Gervinho karşı karşıya kaçırdı! 05.08.2021
İşte Fırtına’nın penaltı beklediği pozisyon İşte Fırtına'nın penaltı beklediği pozisyon 05.08.2021
GOL | Trabzonspor 1-1 Molde GOL | Trabzonspor 1-1 Molde 05.08.2021
GOL | Trabzonspor 1-0 Molde GOL | Trabzonspor 1-0 Molde 05.08.2021
Gervinho’dan Trabzonspor - Molde maçında şık hareketler! Gervinho'dan Trabzonspor - Molde maçında şık hareketler! 05.08.2021
Hamsik ve Gervinho’dan Trabzonspor - Molde maçı öncesi yumruk şov Hamsik ve Gervinho'dan Trabzonspor - Molde maçı öncesi yumruk şov 05.08.2021
Abdulkadir Parmak Trabzonspor - Molde maçı öncesi konuştu Abdulkadir Parmak Trabzonspor - Molde maçı öncesi konuştu 05.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...
Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı Çubuklu'yu giyecek
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...
Süper Lig ekiplerinden 'Orman Projesi'ne destek!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör