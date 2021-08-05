Trabzonspor Molde maçının ardından Vitor Hugo: Fiziksel olarak hazırız

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Vitor Hugo açıklamalarda bulundu. Hugo, " Önemli bir takımla oynadık. Aslında önemli olan, takımın fiziksel olarak hazır olmasıydı. Onlar liglerinde hazır olarak gelmişti. Biz de ilk resmi maçımızı oynadık. Skor üzücü olsa da tabii ki kazanmak isterdik." dedi (TS spor haberleri)

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