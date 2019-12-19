20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor kupada tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor 19 Aralık Perşembe günü sahasında Altay’ı 2-1’in rövanşında ağırlayacak. İlk maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 20.45’te Medical Park’ta oynayacağı maçı Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Soner Maraş ve Gökhan Barçın yapacak.
19.12.2019

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arıyor.

Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahasında Denizlispor karşısında oynadığı futbol ve aldığı 2-1'lik mağlubiyetle eleştiri oklarını üzerine çeken Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Altay karşısında bir sürprize meydan vermek istemiyor. Rakibi karşısında turu geçerek biraz olsun moral bulmak isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını toparlamaya çalışıyor.

Kadro değişiyor

UEFA Avrupa Kupasına veda etmesinin ardından yoğun maç temposunun etkilerini üzerinden atmaya çalışan bordo-mavililer, Altay karşısında farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte kadro derinliği yakalayan bordo-mavililerin Altay ile oynayacağı maça teknik direktör Ünal Karaman, rotasyonlu kadrosuyla çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Basel karşısında sahaya sürdüğü ilk on biri kullanmayı planlayan deneyimli teknik adam, maç eksiği bulunan oyuncuların dışında as oyuncularını ise dinlendirecek.

Bursaspor 1-1 BB Erzurumspor Bursaspor 1-1 BB Erzurumspor 19.12.2019
Fırtına kupada tur peşinde Fırtına kupada tur peşinde 19.12.2019
Fırtına yönünü zirveye çevirdi Fırtına yönünü zirveye çevirdi 16.12.2019
Sturridge'in topladığı çakmakları görmeyen gözlemcilerin gözlerini öpeyim "Sturridge'in topladığı çakmakları görmeyen gözlemcilerin gözlerini öpeyim" 14.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sema Tuğçe Dikici: Avrupa Türklerden korkuyor Sema Tuğçe Dikici: Avrupa Türklerden korkuyor 13.12.2019
Ünal Karaman: Oyuncuların mücadelesinden memnunum Ünal Karaman: Oyuncuların mücadelesinden memnunum 13.12.2019
Trabzonspor taraftarı terör destekçilerine izin vermedi Trabzonspor taraftarı terör destekçilerine izin vermedi 12.12.2019
Avrupa kupalarında kaybolduk Avrupa kupalarında kaybolduk 12.12.2019
Ünal Karaman: Ülkemiz adına en iyi mücadeleyi vereceğiz Ünal Karaman: Ülkemiz adına en iyi mücadeleyi vereceğiz 11.12.2019
Trabzonspor'un muhteşem üçlüsü Trabzonspor'un muhteşem üçlüsü 10.12.2019
Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo benzetmesi Joao Pereira'dan attığı basket sonrası Ronaldo benzetmesi 10.12.2019
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez 10.12.2019
Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u 10.12.2019
Fırtına Sörloth ile yarışta iddialı Fırtına Sörloth ile yarışta iddialı 09.12.2019
Erman Toroğlu: Helal olsun Trabzon'a Erman Toroğlu: Helal olsun Trabzon'a 08.12.2019
Sosa'sız Fırtına Akdeniz semalarında Sosa'sız Fırtına Akdeniz semalarında 08.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i
Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok
Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör