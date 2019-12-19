Trabzonspor kupada tur peşinde
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arıyor.
Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahasında Denizlispor karşısında oynadığı futbol ve aldığı 2-1'lik mağlubiyetle eleştiri oklarını üzerine çeken Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Altay karşısında bir sürprize meydan vermek istemiyor. Rakibi karşısında turu geçerek biraz olsun moral bulmak isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını toparlamaya çalışıyor.
Kadro değişiyor
UEFA Avrupa Kupasına veda etmesinin ardından yoğun maç temposunun etkilerini üzerinden atmaya çalışan bordo-mavililer, Altay karşısında farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte kadro derinliği yakalayan bordo-mavililerin Altay ile oynayacağı maça teknik direktör Ünal Karaman, rotasyonlu kadrosuyla çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Basel karşısında sahaya sürdüğü ilk on biri kullanmayı planlayan deneyimli teknik adam, maç eksiği bulunan oyuncuların dışında as oyuncularını ise dinlendirecek.
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