Gaziantep FK Trabzonspor maçı sonrası flaş yorum! "Sahada basmadık yer bırakmadı"
Süper Lig'in lideri Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele hakkında A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Trabzonspor'da Dorukhan, Siopis'in cezası nedeniyle oynamadığı karşılaşmada sahada basmadık yer bırakmadı." dedi.
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