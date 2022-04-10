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Gaziantep FK Trabzonspor maçı sonrası flaş yorum! "Sahada basmadık yer bırakmadı"

Süper Lig'in lideri Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele hakkında A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Trabzonspor'da Dorukhan, Siopis'in cezası nedeniyle oynamadığı karşılaşmada sahada basmadık yer bırakmadı." dedi.

10 Nisan 2022 | 09:15
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