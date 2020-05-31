Pereira bir yıl daha Trabzonspor'da

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Joao Pereira ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ahmet Ağaoğlu, kaptan Sosa'nın da bordo-mavililerde devam etmek istediğini söyledi.

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