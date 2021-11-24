TRABZONSPOR HABERLERİ - Vitor Hugo'nun pozisyonuna çarpıcı yorum! "Öncesinde neredeydiniz?"

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 yendi. Maçta en çok konuşulan pozisyon ise Vitor Hugo'nun 4. dakikadaki pozisyonu. Spor medyası o pozisyonla ilgili ikiye bölündü. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Uzundurukan, "Başakşehir 2 sene önce şampiyonluğa giderken Trabzonspor'un 14 maçta hakkı yendi ve kimse konuşmadı. 1993'ten beri bu işin içindeyim. İlk kez Trabzonspor lehine böyle bir hata yapıldı. Aleyhine yapılırken nerdeydiniz? Vitor Hugo kırmızı görmeliydi ama herkesin lehine veya alehine oluyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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