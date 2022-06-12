TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Güneş transfer olacak mı?
TRABZONSPOR HABERLERİ: 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililerde yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor'da yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir aktardı. Özdemir, "Şu anda yabancı sayısı belirsizliği var. Umut Güneş uzun zamandır gündemde olan bir isim ancak çok güçlü bir ihtimal mi bende değil" dedi.
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