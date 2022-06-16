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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına Larsen ile anlaştı

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Özellikle sağ bek için gündemde olan Larsen konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

16 Haziran 2022 | 01:03
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