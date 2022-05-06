TRABZONSPOR HABERLERİ - Ulaş Özdemir: Bu hikayenin en büyük kahramanı...
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Trabzonspor ile ilgili A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Trabzonspor'da sezona damga vuran isimler adına kimi söylesem diye şaşırıyorum ama bu hikayenin en büyük kahramanlarından birisi Uğurcan Çakır'dır." dedi.
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