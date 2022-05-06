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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ulaş Özdemir: Bu hikayenin en büyük kahramanı...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Trabzonspor ile ilgili A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Trabzonspor'da sezona damga vuran isimler adına kimi söylesem diye şaşırıyorum ama bu hikayenin en büyük kahramanlarından birisi Uğurcan Çakır'dır." dedi.

06 Mayıs 2022 | 10:32
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