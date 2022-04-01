TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ın ağabeyi A Spor'a konuştu! "Altay Bayındır ile aralarında..."
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır, A Spor'a konuştu. Çakır, "Uğurcan kulüpten ayrı olarak İstanbul'dan özel getirttiğimiz antrenör ile çalışıyor. İlk hayali Trabzonspor'da kaleci, sonra da Trabzonspor kaptanı olmaktı. Şu an tek hedefi Trabzonspor'da şampiyon olmak. Milli Takım seviyesine gelmiş iki oyuncunun anlaşamama gibi bir durum olamaz. Altay Bayındır ile Uğurcan iyi iki arkadaş." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:59
Trabzonspor sevgisi engel tanımadı! 01 Nisan 2022 | 12:00
00:51
Hamsik Beşiktaş maçında oynayacak mı? 28 Mart 2022 | 12:00
00:57
Soydan : Avcı'nın en büyük şansı... 23 Mart 2022 | 12:00
01:13
Çakır Fırtına'da kalacak mı? 22 Mart 2022 | 12:00
01:10
Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Şampiyonluğun gelmesi..." 22 Mart 2022 | 12:00
00:29
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi! 21 Mart 2022 | 12:00
01:00
Fırtına'dan "bahar" paylaşımı! 21 Mart 2022 | 12:00
00:38
Yıldız isme büyük övgü! "Çok özel yetenekleri var" 21 Mart 2022 | 12:00