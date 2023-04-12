TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan milli takım sözleri!
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, basın toplantısı düzenledi. Çakır, yaptığı açıklamada milli takım hakkında konuştu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri
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