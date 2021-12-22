22 Aralık 2021, Çarşamba
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonsporlu oyuncular Altay galibiyeti sonrasında uçakta horon oynadı!
Süper Lig'in 18. haftasında İzmir deplasmanında Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da oyuncular eve dönüş yolculuğu sırasında uçakta horon oynadılar. İşte o görüntüler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
22.12.2021
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