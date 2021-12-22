22 Aralık 2021, Çarşamba
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TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Trabzonspor'da başarının sırrı! "Abdullah Avcı maçı yaşıyor"
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmayan Avcı'nın öğrencileri, Cornelius'un 2 golü ile geri döndü. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Trabzonspor'un performansını yorumladı. Dindar, "Cebrail'in golünden sonra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başka bir yere giderdi. Trabzonspor 10 kalsa bile paniklemiyor. Çünkü maçı kenarda yaşayan bir Abdullah Avcı var. Kötü oynasa bile kazanıyor. Avcı'nın başarısıdır." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
22.12.2021
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