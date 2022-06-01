TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan taraftar hikayesi! Ulu'ların öyküsü...
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu olan Trabzonspor, taraftarı ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Her hafta sosyal medya üzerinden yaptığı Taraftar Hikayeleri paylaşımında bu sefer Ulu ailesine yöneldi. Fırtına yapılan paylaşımda "Babalar Trabzonspor'un ilk, oğullar son şampiyonluk kutlamasında sahne aldı. Taraftar Hikayeleri'nde bu hafta kasketliler horonuyla kupa törenine renk katan Ulu'ların öyküsü var." notunu bıraktı. İşte Ulu'ların öyküsü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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