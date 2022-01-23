TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da yeni imzalar atıldı!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde bordo mavili ekip dev maçtan önce yeni transferlere imza attı. Yunus Emre Sel canlı yayında açıkladı. Sel, "Enis Destan ve Batuhan Kör'ün yarın sabah 08:30 civarında Trabzon'da olması bekleniyor. Taha Altıkardeş ve Kerem Şen ile de her konuda anlaşıldı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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