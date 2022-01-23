TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor takım otobüsü Seyrantepe'ye geldi
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde bordo mavili ekibin takım otobüsü Nef Stadyumu'na ulaştı. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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