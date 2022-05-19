TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da yaprak dökümü! İşte takımdan ayrılacak isimler
Şampiyon Trabzonspor yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlıyor. Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Fırtına'da takımdan ayrılacak isimler belli oldu. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir gönderilmesi beklenen oyuncuları açıkladı. Özdemir, "Koita muhtemelen Giresunspor'a gönderilecek. Yunus Mallı 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı ve maliyeti yüksek bir isim. Puchacz zaten kiralıktı. Trondsen muhtemelen gönderilecek. Flavio ve Diabate Giresunspor'a kiralanmıştı. Flavio ile Giresun devam etmek istiyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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