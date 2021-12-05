TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da transfer rotası belli oldu! 3 geliyor 2 gidiyor

Trabzonspor transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşıyor. Ocak ayına gelmeden önce transferlerini bitirmek isteyen bordo mavili ekip, takımdan göndereceği ve takıma katacağı isimleri belirlemeye başladı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, son durumu aktardı. Sel, "Bir sol bek ve iki kanat oyuncusu transfer etmek istiyor Trabzonspor. Kanatta direkt oynatabileceği bir isim almak istiyor bordo mavili ekip. Evrard Kouassi rotasyon oyuncusu olarak alınacak. Kanatta ilk 11 için düşünülen isim ise Giorgos Masouras. Yunus Mallı ve Fode Koita gibi isimlere gelecek olan tekliflere açık olduğunu biliyoruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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