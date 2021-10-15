TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da son durum! Bazı oyuncuların tedavileri sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da son durum belli olmaya başladı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Nwakame, Dorukhan ve İsmail Köybaşı takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak Hamsik, Koita ve Abdülkadir Parmak'ın tedavileri devam ediyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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