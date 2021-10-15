TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek olan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Taraftarların maça büyük ilgisi var. Taraftarlardan ricam, 90 dakika desteği eksik etmesinler. Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. 21 bin taraftarın enerjisine, desteğine ihtiyaç var. Sonuna kadar destek gelirse, bu maçtan arzu ettiğimiz skorla çıkarız." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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