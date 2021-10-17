TRABZONSPOR HABERLERİ - Pereira özel tedbir alabilir! "Hamsik'in yokluğu..."

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Sabah Sporu programına katılan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Muhtemelen Pereira, Bakasetas ve Nwakaeme'ye özel bir tedbir alabilir. Marek Hamsik'in yokluğunda orta saha ve hücumu bağlayacak oyuncu Bakasetas olacak. Bitiricilik konusunda Nwakaeme yine en önemli silah olacak." dedi | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ABONE OL