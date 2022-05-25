TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da şok gelişme! Nwakaeme...
Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına'ya şampiyonluğu getiren en değerli oyunculardan Nwakaeme ile sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor opsiyonlu 2 yıllık bir teklifte bulundu, oyuncunun beklentisi 3 yıllık. Kulüp, Nwakaeme'ye Hamsik'e verilen en yüksek ücreti önerdi. Nwakaeme'nin Trabzonspor kariyerine sonlanıyor gibi duruyor. Bu oyuncuya bağlı. Trabzonspor oyuncuya yeni bir teklif yapmayacak." dedi. | Trabzonspor haberleri)
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