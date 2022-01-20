TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da hedef Kaan Ayhan! Transferde o detay
Trabzonspor gözünü Milli stoper Kaan Ayhan'a çevirdi. İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyu takıma katmak isteyen bordo mavili ekip mali şartlar konusunda zorlanıyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Kaan Ayhan transferinin ihtimalini değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un da çok istediği bir oyuncu sağ stoper bölgesinde kullanacaktır ama rakamsal olarak zor bir transfer. Son dönemde daha fazla yaklaştı. Hafta sonu netlik kazanacaktır Kaan'ın transferi. Sağ stoper alternatifi olmamasından ötürü Abdullah Avcı'nın bir takviye istediğini düşünüyorum. Kaan olmasa da yabancı bir stoper alınacağını düşünüyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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