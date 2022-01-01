01 Ocak 2022, Cumartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gözler savunmada! Transfer şart
Süper Lig'in ilk yarısını rekorla lider bitiren Trabzonspor 46 puan toplayarak en yakın rakibine 7 puan fark attı. Ancak ikinci yarıya başlamadan önce savunma alarm verdi. Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin sakatlıkları, bordo mavili ekibi transfer yapmaya zorlayabilir. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Trabzonspor savunması hakkında konuştu. Karaman, "Sakatlıklar Trabzonspor'u savunmada alternatifsiz bıraktı. Savunmaya transfer şart. Uğurcan ligin en çok kurtarış yapan kalecisi gözüküyor ama bu o kadar iyi değil. Kaleci çok kurtarış yapıyorsa savunma biraz aksıyor demektir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
01.01.2022
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