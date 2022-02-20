TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da dikkat çeken detay! "Hamsik'in olmadığı maçta..."
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz ilk yarısı 4-0 bordo mavililerin üstünlüğüyle biten maçı değerlendirdi. Yılmaz, "Bir oyuncuyu bile kötüleyemeyiz. 39 dakikada Alanyaspor deplasmanında 4 gol buluyorsunuz. Sadece 1 pozisyon verdi Trabzonspor. Hamsik'in olmadığı maçlarda organizasyon sorunu oluyor ama Dorukhan ve Siopis çok iyi pozisyon aldılar." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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