TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da başkanlık seçimi! "Ahmet Ağaoğlu rasyonel davranıyor"

Trabzonspor'da başkanlık seçimi sona erdi. Seçime tek aday olarak giren Başkan Ahmet Ağaoğlu, tekrar başkan oldu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Ahmet Ağaoğlu hakkında konuştu. Korkmaz, "Başkan Ahmet Ağaoğlu rasyonel davranıyor. Tek listeyle seçime giriyor ve gerçekçi davranıyor. Dövizdeki hareketlenmelere ve pandemiye rağmen finansal açıdan zor bir dönem geçirmedi Trabzonspor. Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'un başına geçtiğinden beri tek hatası vardı. Eddie Newton ile başlamak. Boş durumda olan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'la yakaladığı kimyayı herkes görmüş oldu. Trabzonspor'da işler saha içi ve saha dışında iyi gidiyor. Bunun baş gerekçesi de Ahmet Ağaoğlu yönetimidir." dedi. Korkmaz'ın açıklamaları sırasında Başkan Ahmet Ağaoğlu oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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