TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor kafilesi Medical Park Stadyumu'na ulaştı! Göz gözü görmedi
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Fırtına'nın takım otobüsü Medical Park Stadyumu'na ulaştı. Taraftarlar ise kafileye yoğun ilgi gösterirken yakılan meşalelerle göz gözü görmedi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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