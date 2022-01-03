03 Ocak 2022, Pazartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor ikinci transferini yaptı! Azarovi geliyor
Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi başlamadan iki transfer yaptı. Daha önce Kouassi'yi kadrosuna katan bordo mavili ekip, Gürcü sol bek Azarovi transferini tamamladı. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar.
03.01.2022
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