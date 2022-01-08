TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor için şampiyonluk yorumu! "Ocak ayında..."

Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bordo mavili ekibin gidişatı hakkında flaş yorumlar yaptı. Özcan, "Trabzonspor bu sezon şampiyon olmaması için Yeni Malatyaspor'a puan kaybederek ikinci yarıya başlaması gerekiyordu. Psikolojik olarak izin vermedi. Bir adım daha ileri gidiyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puanlarını toplasak bile şampiyonluğun en büyük favorisi Trabzonspor olur. Ben Trabzonspor'u ocak ayından itibaren şampiyon ilan ediyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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