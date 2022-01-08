08 Ocak 2022, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor için şampiyonluk yorumu! "Ocak ayında..."
Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bordo mavili ekibin gidişatı hakkında flaş yorumlar yaptı. Özcan, "Trabzonspor bu sezon şampiyon olmaması için Yeni Malatyaspor'a puan kaybederek ikinci yarıya başlaması gerekiyordu. Psikolojik olarak izin vermedi. Bir adım daha ileri gidiyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puanlarını toplasak bile şampiyonluğun en büyük favorisi Trabzonspor olur. Ben Trabzonspor'u ocak ayından itibaren şampiyon ilan ediyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
08.01.2022
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Şok Karaveli sözleri! "Tek suçu öz evlat olmak"
- Serdar Sarıdağ: "Beşiktaş Bu Hafta Neredeyse Tamamı Gençlerle Kurulu Bir 11 İle Çıkabilir" / A Spor
- Visca Trabzonspor'a resmi imzayı attı!
- Avcı'dan transfer açıklaması!
- Uluç'tan sert sözler! "Süper Lig değil sahtekarlar ligi"
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 07/01/2022
- Savas Çorlu: ''Galatasaray Camiası İçin Kritik Maç!'' A Spor / Sabah Sporu / 07.01.2022
- Haldun Domaç: "Fenerbahçe, Hoca Konusunda Hiçbir Mesafe Kat Etmedi" / A Spor / Son Sayfa
- Uluç'tan flaş yorum! "Fenerbahçe'de Ali Koç değişmeden..."
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı