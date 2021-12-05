TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Gervinho'nun yerine vatandaşını getiriyor!

Trabzonspor, daha önce sezonu kapatan yıldız isim Gervinho'nun yerine Jean Evrard Kouassi ile anlaşıldı. Çin ekiplerinden Wuhan'da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Çarşamba günü Türkiye'ye gelerek yöneticiler ile son kez görüşme yapacak. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar...

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