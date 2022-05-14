TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor filosu Karadeniz'e çıkartma yaptı!
2021-2022 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Karadeniz'e çıkartma yaptı. Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Fırtına kutlamalara başladı. Bordo mavili futbolcular Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılarak filoya dahil oldular. İşte o görüntüler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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