Çarpıcı Trabzonspor yorumu! "Kutlamalar devam edecek"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililerin bu başarısını Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Sabaha kadar eğlenceler devam etti. Trabzon'da 1.5 milyonun üzerinde bir kalabalık vardı ve hiçbir yere sığmadılar. Bunlar birer prova, Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına sezon bitene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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