TRABZONSPOR HABERLERİ - Taraftardan Abdullah Avcı'ya büyük destek!
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'da taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı'da destek veriyor. 18. haftasında Alanyaspor'a karşı 5-0 mağlup olan bordo-mavili ekibin tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı açıklama ile kafalarda soru işareti bırakmıştı. Avcı'nın istifa etme ihtimaline karşın Trabzonspor taraftarı, tecrübeli hocanın evine giderek tezahüratlarla destek verdi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri
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