TRABZONSPOR HABERLERİ: Şampiyonluğu böyle değerlendirdi! "Analarının ak sütü gibi helal"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, bordo-mavililerin bu başarısını değerlendirdi. Aktan, "Zaten Trabzonspor'un şampiyon olacağı belliydi de, ne zaman olacağı daha çok tartışılıyordu. Analarının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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