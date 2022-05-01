TRABZONSPOR HABERLERİ - Şampiyon Trabzonspor'un bayrakları İstanbul Boğazı'nda!
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile berabere kalan Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Ligi zirveden tamamlayan Fırtına, İstanbul Boğazı'na bayrakları astı. Bordo mavili ekip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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